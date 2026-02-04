Tras una votación 6-4, el Consejo Nacional Electoral, CNE, concluyó este miércoles que el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, está inhabilitado para hacer parte de la consulta interpartidista Frente por la Vida, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.

De esta manera, el legislador oficialista irá directamente a la primera vuelta presidencial.

El CNE argumentó que de participar en la elección de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.

Hay mandato popular: @IvanCepedaCast es nuestro candidato.

Si el CNE impide nuestra participación en la consulta, inscribiremos de inmediato su candidatura para liderar un gran acuerdo político y social, ganar en primera vuelta y profundizar las transformaciones del país.

La… pic.twitter.com/28jAhVeiQC — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) February 4, 2026

