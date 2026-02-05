Alex Saab habría sido detenido e interrogado por agentes de seguridad venezolanos junto al empresario Raúl Gorrín, según reveló ‘The New York Times’ este miércoles, citando a cinco fuentes venezolanas y a un funcionario estadounidense. Sin embargo, la situación actual de ambos permanece incierta.

La captura de Saab se habría producido hacia las 2:30 de la madrugada en su residencia en Caracas, de acuerdo con fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela consultadas por ‘NTN24’ y ‘Noticias RCN’. El operativo habría contado con participación de fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI), con posibles fines de extradición a Estados Unidos.

El rotativo estadounidense señaló que agentes de seguridad venezolanos interrogaron a Saab y a Gorrín, quienes enfrentan cargos por blanqueo de dinero en Estados Unidos. Las fuentes consultadas hablaron bajo condición de anonimato debido a restricciones para declarar públicamente.

No obstante, la información presenta versiones contradictorias. Un representante de Gorrín afirmó que el empresario estaba en libertad desde la noche del miércoles, mientras que el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó que su cliente estuviera detenido.

Las versiones sobre la detención de Alex Saab se producen en medio de un escenario político tenso entre Estados Unidos y Venezuela. Según el reporte del ‘New York Times’, las detenciones ocurrieron un mes después de una operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York.

Desde entonces, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia para impulsar una transición política en Venezuela, en coordinación con Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta y actual sucesora de Maduro.

De acuerdo con el medio estadounidense, Rodríguez ha destituido a funcionarios considerados cercanos a Maduro y ha limitado la influencia de su círculo familiar en el poder y en los contratos públicos.

¿Dónde están Alex saab y Raúl Gorrín?

Aunque las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de las detenciones, según fuentes citadas por el ‘New York Times’, no existe confirmación oficial sobre el estatus legal de Alex Saab y Raúl Gorrín. Las versiones encontradas han alimentado la incertidumbre sobre su situación real y han incrementado las dudas respecto a cuál es su paradero.

¿Quiénes son Alex Saab y Raúl Gorrín?

Alex Saab es un empresario colombiano vinculado al chavismo, señalado de haber construido una fortuna a partir de negocios relacionados con el petróleo venezolano y la importación de alimentos para programas estatales. En Estados Unidos ha sido acusado de lavar dinero para el régimen de Maduro y estuvo cerca de dos años detenido en ese país, hasta su retorno a Venezuela en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros.

Raúl Gorrín, por su parte, es propietario de varias empresas en Venezuela, entre ellas una aseguradora y un canal de televisión. Desde 2017 ha sido acusado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, acusaciones que ha negado en reiteradas ocasiones.