En la tarde del pasado jueves 5 de febrero se registró un ataque armado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos, en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca. El hecho dejó dos escoltas muertos y cuatro integrantes del equipo desaparecidos. Por fortuna el congresista no se encontraba en el vehículo cuando ocurrió el ataque.

Tras lo sucedido, el comandante de la Policía Nacional, coronel Carlos Angarita, señaló en entrevista con La FM que de inmediato las autoridades activaron las labores investigativas de inteligencia y policía judicial, apuntando al cartel del ELN como responsable, ya que esta estructura armada ilegal busca generar terror en este sector del departamento.

Asimismo, Angarita indicó que el ELN actúa en Arauca desde hace varios años y está conformado por aproximadamente 600 hombres en armas, distribuidos en redes de apoyo y en filas armadas, según la información que manejan las autoridades.

Detalló que la presencia de este grupo armado se extiende a través de redes de apoyo conocidas como ‘Raet’ y de integrantes armados que operan directamente en el territorio.

Según Angarita, el objetivo de este grupo es generar terror en la población. En sus declaraciones afirmó que se trata de una organización que “no ha entendido que la sociedad ha cambiado”.

¿Cuáles son las hipótesis del atentado armado?

Aunque el comandante de la Policía aseguró que aun “no se tiene clara una hipótesis”, indicó que no descartan la de un ataque directo. Mencionó que existen varias hipótesis sobre el atentado, entre ellas que iba dirigido específicamente contra el senador Castellanos, pero también dio al medio antes citado que cabe la posibilidad de que se tratara de otro objetivo.

Angarita reiteró que las labores de inteligencia y policía judicial continúan mientras se revisan las distintas líneas de investigación planteadas por los equipos que trabajan en el terreno, desde las primeras horas del día.

Ausencia de la fuerza pública en la zona

Frente a la ausencia de la fuerza pública en la vía donde ocurrió el ataque, el coronel explicó que los controles se realizan en puntos específicos, definidos a partir de un monitoreo y mapeo de la presencia delincuencial en el departamento, y esta zona no es considerada por las autoridades una vía peligrosa.

Añadió en la entrevista que dicho mapeo indica que la presencia de los delincuentes se desplaza principalmente hacia el sur de Amacay, por lo que las patrullas policiales y militares se movilizan hacia estos sectores que presentan mayor incidencia.