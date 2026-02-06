El Ministerio de Defensa ofreció hasta 200 millones de pesos en recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque en el que murieron dos escoltas del senador Jairo Castellanos, del partido de centro-izquierda Alianza Social Independiente (ASI).

“Así mismo, acatando la instrucción del señor presidente, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía y las Fuerzas Militares con la Fiscalía, actuando con la máxima celeridad y rigor para esclarecer plenamente lo ocurrido y llevar ante la justicia a los asesinos de los dos funcionarios del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, quien no viajaba en los vehículos ni se encontraba en el lugar de los hechos”, aseveró el ministro Pedro Sánchez.

Así pues, el Ministerio de Defensa ha ofrecido hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este “ataque a la democracia” como lo calificó el ministro.

La camioneta en la que se desplazaban los dos escoltas, en la que no iba el congresista, fue atacada a tiros en una carretera del convulso departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

“Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos. Él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta y parte de su escolta”, expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en un video.

En Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.

Benedetti informó además que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque.

“Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de (el departamento de) Norte de Santander para encontrarse con él”, precisó el ministro.

El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio “empañado” por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.

El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.