Este jueves 5 de febrero se registró un ataque armado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos, en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca.

Leer más: Colapso en el sistema de contratación del Icbf deja en el limbo el talento humano a contratar

Por fortuna el congresista no se encontraba en el vehículo en el momento del ataque, pero sí sus escoltas y lastimosamente dos de ellos perdieron la vida, mientras que otros cuatro integrantes del equipo del senador desaparecieron en el lugar de los hechos.

Ante la situación, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y demás autoridades ubicar a estas cuatro personas que se movilizaban en el vehículo Volkswagen Amarok, y de quienes no se tiene información luego del ataque armado en Arauca.

“Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, dijo el jefe de Estado tras conversar con el congresista Castellanos.

He dialogado con el Senador @jairosenador22 a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca, el congresista no encontraba en lugar de los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2026

Por su parte, el director de la UNP aseguró, en entrevista con Blu Radio que, según información preliminar, de las dos personas que habrían resultado muertas, solo uno sería miembro de la entidad. Asimismo, afirmó que el senador, del Partido Verde, se encuentra fuera de peligro.

Ver también: ¡Guacherna pasada por agua!: Ideam advierte nuevas lluvias por frente frío

Pudo establecerse que las autoridades no han llegado a la zona porque es de difícil acceso, sin embargo están trabajando en ello.

Por el momento, la UNP espera información oficial. El vehículo asignado al legislador quedó en pérdida total y su esquema será reemplazado, incluso de ser necesario será reforzado tras una evaluación del riesgo.