Los habitantes del barrio Las Moras no han terminado de recuperarse de aquel traumático episodio que se vivió el pasado martes con el hallazgo del cuerpo desmembrado de Wilson Alexander Meléndez Marquina, de 21 años, en el arroyo ‘El Salao’. En horas de la mañana de este jueves 5 de febrero fueron encontradas las extremidades superiores, según confirmó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

EL HERALDO conoció que los moradores de este sector realizaron el hallazgo de los restos restantes a la altura de la calle 58 con carrera 22 hacia las 11:15 a. m., cuando unas personas transitaban en cercanías al arroyo.

Según testigos, los restos permanecían en el interior de una bolsa negra al lado de un árbol y el mal olor, al parecer, fue lo que alertó al vecindario.

Wilson Alexander, conocido con el alias de ‘El Mono’, era oriundo de Venezuela y se desempeñaba como reciclador y, de acuerdo con los datos conocidos por la autoridad, actualmente se encontraba en “condición de calle”.

Sin embargo, investigadores de la Sijín habrían tomado contacto con conocidos de la víctima fatal y obtuvieron algo más de información sobre su vida.

Este medio conoció que el hecho se registró en zona de injerencia de la estructura criminal ‘los Pepes’, pero, de momento, no se les atribuye el hecho.