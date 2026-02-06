El senador Jairo Castellanos – por el partido Verde – habló sobre el más reciente atentado criminal contra su esquema de seguridad registrado en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, este jueves 5 de febrero.

A través de un video publicado en sus rede sociales, el parlamentario expresó su profundo dolor por el fallecimiento de dos hombres de su esquema de seguridad. “Mis muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y hoy son masacrados. El dolor es de sus familias, de sus hijos, de todos nosotros nada, justifica tanta violencia”, escribió.

Además, en su mensaje exigió garantías reales para quienes ejercen la política en Colombia.

“Esto no puede seguir pasando en Colombia. Exijo garantías reales de seguridad para quienes ejercemos la política en medio de este ejercicio electoral democrático, la vida es sagrada”, manifestó.

En la grabación, el senador denunció el secuestro de tres de integrantes de su equipo de campaña durante el ataque.

“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió sean respetada su integridad.

Esto no puede seguir pasando… pic.twitter.com/uNXRD8FJvT — Jairo Alberto Castellanos (@JairoSenador22) February 6, 2026

Minutos después, el mismo se congresista se encargó de informar que los tres miembros de su equipo de trabajo fueron liberados y se encuentran en camino a reencontrarse con sus familias.