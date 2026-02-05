La situación de orden público en diferentes regiones del país continúa agravándose; esta vez tropas del Ejército Nacional bombardearon zonas estratégicas del ELN en Norte de Santander, y este grupo armado ilegal respondió secuestrando a personal médico del corregimiento de San Pablo para que atendiera a sus guerrilleros heridos en las detonaciones, según indicó inteligencia militar.

De acuerdo a información preliminar, hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud local y se llevaron por la fuerza a un médico y una enfermera con rumbo desconocido.

Según las Fuerzas Militares, este hecho ocurrió en una zona cercana al campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que recientemente había sido blanco de una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Por su parte, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó los hechos y calificó el acto como un secuestro preventivo por parte del grupo armado.

“Tenemos una evidencia muy clara y es el secuestro de un médico y de una enfermera del corregimiento de San Pablo, donde los llevan al parecer para atender a estas personas en diferentes viviendas, en diferentes veredas”, dijo el alto mando militar.

¿Qué se sabe de los guerrilleros del ELN tras el bombardeo militar?

De acuerdo al Ejército, el operativo militar contra la estructura del ELN en Norte de Santander dejó un saldo inicial de siete guerrilleros muertos en combate, cuyos cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal.

Sin embargo, el reporte oficial señala que entre 20 y 25 integrantes de este grupo armado resultaron afectados, de los cuales entre 12 y 15 habrían sido extraídos por sus propios compañeros tras quedar heridos.

Asimismo, la inteligencia militar señaló que dentro del grupo de lesionados se encontraría un cabecilla del ELN, quien habría perdido su pierna derecha como consecuencia del impacto de las bombas lanzadas durante la operación aérea.