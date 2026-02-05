La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Seccional Atlántico del CTI de la Fiscalía confirmaron en las últimas horas las identidades de los dos hombres que fueron asesinados en la mañana de este miércoles 4 de febrero en un domicilio del barrio La Unión, en el corregimiento de Caracolí, Malambo.

Cabe señalar que hacia las 11:50 de la mañana de ese día, vecinos del sector en mención alertaron a la Policía sobre unas detonaciones y el posterior hallazgo de los dos cuerpos en el patio de una vivienda.

Se trataba de Luis Enrique Linares Barrios, de 32 años y conocido con el alias de ‘Maikol’, y Farid Antonio Fontalvo Muñoz, alias ‘Farru’, de tan solo 19 años.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, las víctimas permanecían en el patio de un domicilio y hasta ese punto llegó un pistolero para acabar con sus vidas, tras impactarlos con proyectil de arma de fuego en repetidas ocasiones.

Testigos mencionaron a las autoridades que el criminal portaba un suéter blanco y arribó hasta el sitio en una motocicleta Bóxer de color negro.

Versiones de los propios pobladores de Caracolí señalaron además que los hombres habrían llegado desde el barrio La Central de Soledad luego que los citaran en el lugar donde se produjo el ataque. Aunque también se ventiló que los dos sujetos “estaban escondidos en el sitio”.

Las autoridades no descartaron que este doble homicidio esté relacionado con disputas internas entre miembros de ‘los Costeños’ que operan en los municipios de Soledad y Malambo.

Sobre Luis Linares Barrios se dijo que había recobrado la libertad hace unos tres meses bajo la figura de vencimiento de términos.