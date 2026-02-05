La situación de orden público en Arauca continúa siendo compleja debido a la actuación criminal de los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento.

En especial, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue atacando a la Fuerza Pública que está desplegada en la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y en las últimas horas se registraron fuertes hostigamientos en este municipio.

De acuerdo a información preliminar, en la mañana de este jueves, un francotirador del ELN disparó contra uniformados de la Policía Nacional, dejando uno de ellos herido de gravedad. El policía fue impactado en el abdomen, y recibe atención médica en un centro asistencial de la zona.

Según La FM, este grupo armado hostigó además la estación de Policía de Fortul, dejando como resultado otro uniformado herido. Las autoridades no han revelado el estado de salud del segundo policía.

Además de estos hechos, en horas de la tarde de este 5 de febrero, fue atacado el esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos, ocasionando, al parecer, la muerte de dos de sus escoltas.

De acuerdo con información publicada por Blu Radio, asesores del congresista confirmaron que Castellanos se encuentra sano y salvo en la ciudad de Yopal. Asimismo, que el parlamentario –perteneciente al partido Verde– estaba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado.

Ante la crítica situación de orden público en el Arauca, tropas del Ejército Nacional reforzaron la seguridad para retomar el control. De momento, no se reportan civiles heridos.