La Fiscalía General de la Nación se juega la que sería su última ficha para buscar condenar a Alex Saab, el señalado testaferro de Maduro, por lo que habría instaurado una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia para tumbar su absolución.

La emisora La FM reportó que la demanda iría en contra tanto del destituido ex ministro de Industrias del régimen de Venezuela y su contador Devis Mendoza.

El ente acusador apeló la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Barranquilla, señalando que no existió una adecuada valoración de las pruebas.

“Esta demanda de casación fue asignada por reparto al despacho del magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz Soto, para que defina próximamente si admite el recurso extraordinario y de hacerlo cite a una audiencia para que la Fiscalía sustente los argumentos con los que busca la condena del exministro del régimen venezolano”, se lee en el reporte periodístico.

Saab tiene señalamientos en su contra como supuesto testaferro del apresado Nicolás Maduro y por aparentemente encabezar un entramado de corrupción con los recursos públicos del vecino país para la compra de alimentos y mercados.

Agrega la nota que la Fiscalía habría hallado que la empresa Shatex S.A. habría sido el eje de todos los movimientos al parecer ilegales de Saab, como el supuesto crecimiento económico inusual del 923 % en 2007.

Así mismo, como representante legal, miembro de la junta directiva y accionista de Shatex, Saab habría manejado un esquema presuntamente irregular de exportaciones e importaciones ficticias.

Se identificaría igualmente una aparente doble contabilidad, entre 2007 y 2008, en esta empresa; supuestas simulaciones de importaciones para legalizar movimientos de dineros por más de $25.300 millones; y un presunto flujo injustificado de dineros que provenían en su mayoría de Venezuela, entre 2004 y 2011, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones de $33.550 millones.

Añade el documento que el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) sería víctima de Saab a raíz de supuestas facturas falsas de exportación, por lo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla le revocó en mayo pasado la sentencia absolutoria dictada en primera instancia y lo condenó a 7 años de cárcel sólo por estafa agravada luego de que Bancoldex desembolsara más de 410 millones de pesos a favor de Shatex. Y en este caso se confirmó la absolución de Mendoza.

En medio de todo esto, el organismo de investigación penal también habría apelado ante los Tribunales para mantener el embargo sobre los bienes de Saab en Barranquilla. Esto luego de que un juez penal del circuito especializado de extinción de dominio de Barranquilla ordenara a la SAE devolver a Saab siete propiedades, valoradas en más de $35 mil millones y ocupadas en julio de 2020. Por ello, la Fiscalía asegura que sí hay suficientes elementos para probar que estos bienes estarían presuntamente a nombre de una sociedad aparentemente fachada y conocida como Dubera S.A.S.