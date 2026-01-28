Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, permanece detenido en una prisión de Nueva York luego de su captura por fuerzas estadounidenses, mientras el chavismo descarta declarar una falta temporal en el poder y niega cualquier posibilidad de elecciones, según afirmó este miércoles su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, en Caracas.

De acuerdo con Maduro Guerra, su padre se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una cárcel federal ubicada en Nueva York y conocida por albergar a reclusos de alto perfil. El legislador indicó que el exmandatario está “de buen humor” y que se ha recuperado de una lesión sufrida durante el operativo de captura.

“Ha sanado” de un golpe en la rodilla que recibió durante la extracción estadounidense, señaló el parlamentario en declaraciones a medios internacionales de comunicación.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn funciona desde comienzos de la década de 1990 y ha sido descrito por exreclusos y abogados como una de las cárceles más severas del sistema federal estadounidense. Allí permanecen detenidas más de 1.200 personas, varias de ellas bajo regímenes de aislamiento.

En declaraciones a la BBC, el abogado Andrew Dalack, quien ha representado a internos de esa prisión, afirmó que “es un lugar que da mucho miedo”. Algunos presos lo han descrito como “el infierno en la tierra”, debido a las condiciones de reclusión.

Maduro fue trasladado a Estados Unidos tras una operación militar que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país. En el mismo procedimiento fue detenida su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan un proceso judicial por cargos de narcotráfico ante tribunales federales en Nueva York.

Rechazan declarar la falta temporal y convocar elecciones

El hijo del exmandatario descartó que el chavismo impulse una declaratoria de “falta temporal”, figura contemplada en la Constitución venezolana para habilitar un proceso electoral. Según explicó, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no reconoce la detención de Maduro como una ausencia válida.

“El Tribunal Supremo de Justicia no legitima el secuestro y, por lo tanto, no declaramos la falta temporal, no se declara (...). Aquí no hay falta temporal, aquí no hay ningún lapso corriendo”, afirmó Maduro Guerra. “No están planteadas elecciones”, agregó.

Horas después de la captura, el TSJ otorgó el control del Ejecutivo a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, bajo el concepto de “ausencia forzosa”, una figura que no está contemplada de manera explícita en la legislación venezolana.

El Tribunal Supremo de Venezuela y Gustavo Petro aseguran que Maduro está “secuestrado”

El Tribunal Supremo de Justicia calificó la captura de Maduro como un “secuestro”, en línea con el discurso del chavismo. En ese contexto, Maduro Guerra sostuvo que “nuestra lucha es política y moral” y reiteró que el proceso contra su padre carece de validez legal.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, también afirmó el pasado martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país, y criticó el ataque militar del 3 de enero contra Caracas, en el que fue capturado el mandatario.

Petro, al igual que el alto tribunal de Venezuela, dice que Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos y lo “tienen que devolver”. Petro, que tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, añadió que “bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, no es un acto contra Maduro”, sino contra el país.

El jefe de Estado colombiano hizo el planteamiento al cuestionar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región y al advertir sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela.

“¿Cómo se les ocurre? Bombardear la patria de Bolívar. Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás”, dijo.