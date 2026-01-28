El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la flota de barcos que envió a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, como en Venezuela.

“Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, advirtió Trump en una publicación en la red social Truth Social, donde también dijo esperar que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya “armas nucleares”.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche”, rememoró el presidente republicano, haciendo referencia al ataque de Estados Unidos durante la conocida como guerra de los doce días que Israel inició contra Irán en junio de 2025.

Esa contienda supuso “una gran destrucción para Irán”, pero la próxima embestida “será mucho peor”: “No dejen que eso vuelva a suceder”, alertó Trump en su red social.

El mensaje del republicano llega después de que llegara a Oriente Medio una flota de la Armada estadounidense que Trump había ordenado dirigirse hacia Irán tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025.

Las protestas, especialmente las de los días 8 y 9 de enero, fueron sofocadas violentamente por el régimen de la República Islámica, pero ya no hay manifestaciones relevantes en el país.

Pese a ello, Trump ha mantenido su instrucción de enviar la flota a la región.

Así, el “enorme” contingente de la Armada de Estados Unidos, liderado por el portaaviones nuclear Abraham Lincoln, se dirige a Irán con “rapidez”, “determinación” y “entusiasmo”, y es todavía mayor que el enviado a Venezuela para la operación que acabó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de enero, aseguró Trump en Truth Social.

El Gobierno iraní, por su parte, señaló este miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión de Trump de enviar una flota a la zona.