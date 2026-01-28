Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se pronunció por primera vez sobre el expediente de Nicolás Maduro, luego de su captura por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero en Caracas.

El alto funcionario venezolano señaló en una reciente entrevista que el bombardeo y posterior captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, es “un hecho sin antecedentes en el derecho internacional”, al indicar que dejó “más de cien muertos entre civiles y militares”.

Asimismo, consideró que dicha intervención marcó “un punto de quiebre, un cambio de era”, y resaltó la “unidad institucional” de los cinco poderes públicos y las Fuerzas Armadas para mantener la gobernabilidad bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez. “Hemos mantenido la paz y evitado el caos en las calles”, aseguró.

Sobre el expediente del presidente depuesto y la defensa oficial, el fiscal confirmó haber tenido acceso a dichos documentos en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, los cuales calificó como “improvisados y sin fundamento jurídico alguno”.

Aseguró además que “Venezuela defenderá la inocencia del presidente y su esposa”, afirmando que ambos deben ser liberados “de manera inmediata y sin condiciones”.

Saab manifestó que los señalamientos que vinculan al exmandatario con el narcotráfico carecen de sustento.

“El llamado Cartel de los Soles fue una creación de la CIA y la DEA durante los años noventa”, sostuvo. Asimismo, insistió en que Venezuela “no produce ni trafica drogas”, y destacó los “resultados exitosos en la lucha contra el narcotráfico” durante las últimas dos décadas.

Finalmente, el fiscal general de Venezuela negó cualquier relación entre el Gobierno venezolano y el Tren de Aragua, organización criminal con presencia en varios países de la región.

“Esa organización ha sido desmantelada absolutamente en Venezuela, con más de cien de sus miembros presos”, afirmó, acusando a gobiernos latinoamericanos de haber “contribuido a la narrativa que justificó la intervención extranjera”.