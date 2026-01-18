Camilla Fabri, viceministra para Comunicación Internacional de Venezuela y esposa del empresario barranquillero Alex Saab, es una de las figuras más polémicas del entorno del régimen chavista.

Excarcelan en Venezuela a ciudadana húngara detenida en un buque que había sido interceptado

Prohibido criticar a Trump: un año de regreso al poder

Estados Unidos exige a Nicaragua la liberación “incondicional” de todos los presos políticos

Su nombre empezó a sonar cuando Saab fue extraditado por los Estados Unidos por ser acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

Nacida en 1994 a las afueras de Roma, Italia, Fabri pasó de ser modelo, aspirante a presentadora y vendedora en una tienda de ropa en Milán, a convertirse en una funcionaria del alto gobierno venezolano, en medio de investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero.

Instagram camillafsaab Camilla Fabri y Alex Saab

Según reportes de BBC Mundo y del diario italiano Corriere della Sera, Fabri fue investigada por las autoridades financieras italianas luego de detectarse que, con un salario declarado de apenas 1.840 euros mensuales, podía costear un alquiler de 5.800 euros, un vehículo Range Rover Evoque de más de 50.000 euros y una lujosa propiedad en la exclusiva Via Condotti de Roma, valorada en cerca de cinco millones de euros.

Instagram camillafsaab Camilla Fabri, esposa de Alex Saab

En 2019, una jueza italiana ordenó la incautación de varios bienes a su nombre, entre ellos un apartamento, obras de arte y cerca de 1,8 millones de euros, por presunto lavado de activos. Las investigaciones señalaron que Alex Saab la habría vinculado a varias de sus empresas, registrándola como dueña de la firma británica Kinloch Investments Limited y autorizándola para recibir transferencias desde bancos de Panamá y Suiza.

Instagram camillafsaab Camilla Fabri, viceministra para Comunicación Internacional de Venezuela

¿Cómo se conocieron Alex Saab y Camilla Fabri?

Fabri y Saab se habrían conocido en un restaurante en Francia, según relató ella misma al periodista colombiano Gerardo Reyes, autor del libro ‘Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’. De acuerdo con distintos medios, se casaron en 2014 y tienen dos hijas y un hijo.

Instagram camillafsaab Libro de la historia de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

En los últimos años, Camilla Fabri ha tomado un rol político visible dentro del chavismo, presentándose como defensora de los derechos humanos y de la “verdad de Venezuela”, además de participar en actos oficiales y en la recepción de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Fabri declaró públicamente que su esposo había sido “secuestrado”, en medio de la crisis política venezolana y los recientes movimientos de poder dentro del gobierno.

Alex Saab también actuó como informante del gobierno estadounidense, entregando información sensible, especialmente sobre los vínculos de Venezuela con Irán. Esa cooperación se dio antes de que Saab desistiera de seguir colaborando en medio de un proceso judicial que enfrentaba en Florida por lavado de dinero.

Después fue intercambiado por prisioneros norteamericanos durante la administración Biden. Sin embargo, ahora puede que la causa judicial sea reactivada o ampliada.