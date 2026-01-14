Durante la madrugada de este miércoles 14 de enero, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo anunció su renuncia del Departamento Administrativo de la Presidencia – Dapre – para asumir en propiedad como gerente del Fondo Adaptación.

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de directora del Dapre y secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, escribió en la publicación realizada vía X.

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, informa: “Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento… pic.twitter.com/XBT8ckaDL8 — DAPRE (@DapreCol) January 14, 2026

Vale recordar que Rodríguez Fajardo asumió como directora encargada del Dapre el 5 de febrero de 2025, y fue oficializada por el Decreto 0139 tras la renuncia de Jorge Rojas. Ya había tenido experiencia previa en el Ministerio de Salud y en el Senado.

La funcionaria, mientras era directora del Dapre, había asumido como gerente encargada la gerencia del Fondo Adaptación, denunciando que hay recursos millonarios sin ejecutar, obras inconclusas, riesgos de pérdida presupuestal y decisiones administrativas cuestionadas durante la gerencia de Carlos Carrillo.

La salida de Angie Rodríguez, persona de confianza del presidente Gustavo Petro, se suma a la larga lista de funcionarios que han ocupado el cargo de dirección del Dapre, marcada por una constante rotación que ha dejado generado inestabilidad y cuestionamientos sobre la constancia de los altos funcionarios durante esta administración.

El primero en ocupar el cargo como director del Dapre fue Mauricio Lizcano, quien salió en mayo del 2023, en medio de especulaciones por aparentes diferencias con la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia. Sin embargo, saltó al Ministerio de las TIC y presentó su renuncia en enero del 2025 para iniciar su carrera como candidato presidencial.

En su reemplazo llegó Carlos Ramón González, cofundador de la Alianza Verde, y amigo personal del presidente Petro desde que pertenecieron al M-19.

González estuvo inmerso en las críticas por sus nombramientos estando en el cargo; sin embargo, su salida se generó tras resultar vinculado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Carlos Ramón González resultó salpicado en el caso de corrupción en medio de la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la Ungrd, Olmedo López; el ex subdirector de la misma unidad, Sneyder Pinilla; y Luis Eduardo López.

Y es que, según aseguró la fiscal en medio de la diligencia, habría sido Carlos Ramón, cuando ejercía su cargo como director administrativo de Presidencia, quien, mediante la exconsejera presidencial de las regiones, Sandra Ortiz, coordinó el pago de coimas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Actualmente, se encuentra en Nicaragua, prófugo de la justicia y tiene vigente una circular roja de Interpol.

Ante la magnitud del escándalo y la silla vacía en la dirección del Dapre, llegó Laura Sarabia, quien estuvo por casi un año. Pero su gestión se vio empañada luego que salieran a la luz grabaciones junto Armando Benedetti, actual ministro del Interior, en las que hablaban sobre el ingreso a la campaña presidencial de 15.000 millones de pesos que no fueron reportados a las autoridades electorales.

Debido a las investigaciones realizadas por los órganos de control, el presidente Petro le solicitó su renuncia.

Luego el presidente Petro designó a Jorge Rojas, quien estuvo siete días en el cargo y fue señalado de generar una crisis interna en la Casa de Nariño contra Armando Benedetti. Es por ello, que el jefe de Estado nombró finalmente a Angie Rodríguez, quien permaneció en el cargo hasta este miércoles 14 de enero del 2026.