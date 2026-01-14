El Ejército Nacional logró en las últimas horas el sometimiento a la justicia de la totalidad de la Comisión 34, perteneciente a la facción ‘Calarcá’ del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte.

Se trata de 11 miembros de este grupo armado ilegal, dentro de ellos sus tres cabecillas, quienes gracias al desarrollo de operaciones militares de las tropas del Batallón de Infantería No. 12, terminaron finalmente entregándose a las FF. MM.

Sobre el sometimiento de estos sujetos, el Ejército señaló que fue “en zona rural, vereda Guaduas, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, como resultado de las tareas de acción decisiva, adelantadas por esta unidad se obtuvo el cumplimiento del objetivo estratégico, que obedece a debilitar las capacidades de la amenaza”.

Asimismo, las tropas señalaron que: “Como consecuencia de la presión sostenida en la zona por las constantes operaciones militares, 11 integrantes de esta estructura armada ilegal, 10 hombres y una mujer, decidieron someterse voluntariamente a la justicia, entre ellos sus tres cabecillas principales conocidos en círculo criminal con los alias de Andrés, ‘Jair’ y ‘David’, quienes manifestaron su intención de acogerse al proceso correspondiente y durante el procedimiento, solicitaron respeto por su vida e integridad personal”.

Estas personas fueron entregadas y puestas a disposición de la entidad competente, así como importantes elementos de guerra, entre ellos ocho armas largas, gran cantidad de munición de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas, incautación que debilita de manera significativa la capacidad delictiva, armada, logística y doctrinal de esta comisión, según el Ejército.