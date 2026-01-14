Por medio de una publicación en la cuenta de X del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Angie Rodríguez anunció que renunció a la dirección de la entidad, para asumir en propiedad como gerente del Fondo Adaptación.

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de directora del Dapre y secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, se lee en la publicación.

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, informa: “Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento… pic.twitter.com/XBT8ckaDL8 — DAPRE (@DapreCol) January 14, 2026

Rodríguez asumió como directora encargada del Dapre el 5 de febrero de 2025, y fue oficializada por el Decreto 0139 tras la renuncia de Jorge Rojas. Ya había tenido experiencia previa en el Ministerio de Salud y en el Senado.

La funcionaria, mientras era directora del Dapre, había asumido como gerente encargada la gerencia del Fondo Adaptación, denunciando un panorama crítico de la entidad.

Denunció que hay recursos millonarios sin ejecutar, obras inconclusas, riesgos de pérdida presupuestal y decisiones administrativas cuestionadas durante la gerencia de Carlos Carrillo, en esa entidad.

Estas denuncias provocaron una reacción de Carillo que ha llevado a discusiones entre ambos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, con acusaciones de lado y lado.