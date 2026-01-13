En la mañana de este martes 13 de enero, un ataque armado dejó como saldo la muerte del hijo de 11 años del director de la cárcel de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz. Asimismo resultó herido de gravedad el subdirector del establecimiento, coronel (r) Renato Solano Osorio.

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los hechos ocurrieron alrededor de las 6:53 a. m. en la ruta 45, vía que conecta Neiva con el municipio de Rivera.

El director de la cárcel se desplazaba en un vehículo particular junto a su hijo y el subdirector del penal cuando un motociclista interceptó el vehículo y disparó al menos seis veces contra los ocupantes.

De acuerdo a las autoridades, el menor recibió un impacto de bala en la cabeza que le ocasionó la muerte, mientras que el subdirector resultó herido en el abdomen y tórax, permaneciendo en estado delicado. Tanto el director de la cárcel como el conductor del vehículo lograron salir ilesos del atentado.

Ante el trágico hecho, la Defensoría del Pueblo se pronunció en rechazo del ataque armado, e hizo un llamado al Estado para que intervenga de manera “urgente” ante la ola de violencia presentada en el sistema carcelario.

“Este hecho no puede ser entendido como un caso aislado. Se suma a una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del INPEC en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena”, añadió la Defensoría, a través de un comunicado.

El organismo enfatizó en que “la persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección. Reiteramos, una vez más, la urgente necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y protección del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC y de todo el personal penitenciario”.