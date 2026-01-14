Las razones de la renuncia de Angie Rodríguez al Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, que anunció la misma funcionaria este miércoles por medio de una publicación en la red social X, aún no se han revelado, pero las constantes discusiones que ha tenido con otros dirigentes del Gobierno de Gustavo Petro podrían dar una idea o argumentos necesarios sobre este paso.

Lo clave en el tema es que Rodríguez no sale en su totalidad del Gobierno Petro, pues pasa del Dapre a asumir en propiedad - ya era la encargada - como gerente del Fondo Adaptación.

Este Fondo Adaptación es precisamente el centro de las denuncias que ha tenido en su contra la politóloga. De acuerdo a Carlos Carrillo, quien es el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Rodríguez ordenó un despido masivo en la entidad que gerencia, presuntamente para designar a familiares y amigos.

“Si un alto funcionario del Estado, como es mi caso, no tiene garantías para desempeñar su trabajo ¿Qué podría pasar entonces con los trabajadores del país? Efectivamente, esto se ve en el actuar cuando una persona como la doctora Angie Rodríguez desconoce los derechos de los trabajadores”, dijo en su momento Carrillo.

El director de la UNGRD apuntó que dentro del Fondo Adaptación hubo “una masacre laboral” para poder nombrar a familiares de Rodríguez y del ministro de Interior, Armando Benedetti, en diferentes cargos.

“Eso va en contravía de lo que nosotros defendemos como proyecto político. Va en contravía de los derechos de esos trabajadores. Tanto la doctora Angie, como el ministro Benedetti se tomaron el Fondo Adaptación para repartirlo como un botín burocrático”, declaró a medios Carrillo sobre la situación.

Agregó: “Yo he estado informando al presidente de la República, a través del canal de comunicación que tenemos, de chats directos, y me preocupa mucho porque el presidente le pidió la renuncia a la doctora Angie Rodríguez. Y siento que aquí se está pasando, en buena medida, por encima del presidente”.

Este fuego amigo no viene solo de esta denuncia de Carrillo. Rodríguez, en el mes de diciembre, luego de haber asumido la gerencia del Fondo Adaptación como encargada, denunció irregularidades y baja ejecución en el fondo.

Las advertencias incluyen problemas en la contratación, deficiencias en la ejecución presupuestal, riesgos de reintegro de recursos y fallas en proyectos estratégicos. Rodríguez señaló en ese momento que las metas programadas para 2025 registran solo un 47 % de ejecución, además de un castigo por no ejecución en 2024 que implicó la devolución de cerca de $200.000 millones al Ministerio de Hacienda.

En todas estas denuncias de Rodríguez involucró a Carrillo. Sobre la Ruta del Arroz, afirmó: “Adjudicada durante la gerencia de Carlos Carrillo, tiene un avance físico de solo el 27% sin soportes en secop y financiero del 0%, presentando un riesgo de incumplimiento contractual”.

Agregó que el proyecto “tiene riesgo de colapso financiero, al haber destinado el 14% del contrato en costos de administración, porcentaje elevado para el mercado”.

Por otro lado, en cuanto al proyecto de investigación Hidrodinámica, señaló que, bajo la misma gerencia, se contrató de manera directa un convenio por $17.5 mil millones para insumos básicos, pese a alertas de control interno y a que la empresa vinculada ya había tenido relaciones previas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Angie Rodríguez eliminó a Carlos Carrillo de grupo de directores del Gobierno

Por si fuera poco, entre Rodríguez y Carrillo se vivió otro capítulo que generó aún más rencillas entre estos dos funcionarios del Gobierno.

Luego de una declaración de Rodríguez ante medios, en la cual salen la mayoría de los funcionarios de altos cargos del Gobierno, para defender al presidente Gustavo Petro ante declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, la dirigente eliminó del chat de directores del Gobierno a Carlos Carrillo.

Al parecer, Carillo escribió en el chat: “Se ven débiles parados detrás de una traidora”. Esto provocó la reacción de Rodríguez, eliminando a Carrillo del grupo.

Carrillo denunció a Rodríguez por acoso laboral

En el mes de diciembre, luego de las denuncias de Rodríguez, la Contraloría abrió investigaciones en los proyectos que mencionó la funcionaria para establecer responsabilidades por la baja ejecución.

Ahora en 2026, Carrillo volvió a la carga en contra de Rodríguez y radicó una queja formal por presunto acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo en contra de la hoy ex directora del Dapre.

Según explicó Carrillo, las conductas que atribuye a Rodríguez —quien era hasta este miércoles su superior jerárquica y cabeza del sector al que está adscrita la UNGRD— han sido “repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda” su trabajo y el de los equipos de la entidad que dirige.

El funcionario sostuvo que las insinuaciones y declaraciones, tanto públicas como privadas, han tenido como efecto menoscabar su reputación y obstaculizar su labor al frente de la UNGRD, lo que, a su juicio, afecta directamente el interés general y la atención a los ciudadanos.

“Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior, pero particularmente inaceptable en un gobierno que ha manifestado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores”, señaló Carrillo en su declaración.