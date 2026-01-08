Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), anunció que radicó una queja formal por presunto acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo en contra de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

Según explicó Carrillo, las conductas que atribuye a Rodríguez —quien es su superior jerárquica y cabeza del sector al que está adscrita la UNGRD— han sido “repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda” su trabajo y el de los equipos de la entidad que dirige.

El funcionario sostuvo que las insinuaciones y declaraciones, tanto públicas como privadas, han tenido como efecto menoscabar su reputación y obstaculizar su labor al frente de la UNGRD, lo que, a su juicio, afecta directamente el interés general y la atención a los ciudadanos.

“Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior, pero particularmente inaceptable en un gobierno que ha manifestado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores”, señaló Carrillo en su declaración.

El director de la UNGRD indicó además que solicitará el acompañamiento de la Defensora del Pueblo, Iris Marín. La queja, además, se radicará en contra de Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

Hasta el momento, ni la directora del Dapre ni la Presidencia de la República se han pronunciado oficialmente sobre esta denuncia.