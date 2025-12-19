Las autoridades incautaron cerca de tres toneladas de cocaína y capturaron a dos colombianos y a un ecuatoriano que transportaban el alijo en un semisumergible que tenía como destino Centroamérica, informó este viernes la Armada.

La operación de interdicción fue realizada en aguas adyacentes al departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, detalló la Armada en un comunicado.

La acción contra los narcotraficantes fue posible por información suministrada por inteligencia naval, que permitió a unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectar el semisumergible que se desplazaba aproximadamente a 45 millas náuticas de la costa nariñense.

Durante el desplazamiento hacia Tumaco, la embarcación tuvo fallas mecánicas en sus motores y, debido a las condiciones meteomarinas adversas, sufrió fisuras en su estructura que ocasionaron la entrada de agua y su posterior hundimiento.

Las maniobras navales permitieron salvaguardar la vida de los tres tripulantes y recuperar 2.912 kilos de cocaína. Además, hallaron un kilogramo de tusi (cocaína rosa), una droga sintética que, pese a su nombre popular, no contiene cocaína.

En su lucha contra el narcotráfico, las autoridades incautaron el pasado 20 de noviembre 14 toneladas de cocaína en Buenaventura, ciudad que alberga el principal puerto de Colombia en el Pacífico.

El pasado 15 de septiembre, la administración del expresidente estadounidense Donald Trump eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber «incumplido manifiestamente» en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos.

Estados Unidos informó el miércoles pasado que sus fuerzas armadas destruyeron una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y causaron la muerte de las cuatro personas que tripulaban la nave.

En ese contexto, Estados Unidos asegura haber hundido más de treinta embarcaciones y causado al menos un centenar de muertes, además de dejar una persona desaparecida en aguas del Caribe y del Pacífico como resultado de una serie de ataques que forman parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

El Gobierno de Trump, que considera a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y frente a los cuales ha declarado un «conflicto armado directo», justifica las operaciones militares letales de tropas estadounidenses en aguas internacionales.

En agosto, ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con Venezuela como principal foco, y luego extendió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia —ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico— han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.