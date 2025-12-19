Un video que protagoniza una perrita acumula casi un millón de reproducciones en la red social TikTok. Se trata de la despedida de Peki, una canina que dedicó más de 10 años de servicio en temas de seguridad.

Edinson, un usuario en TikTok, compartió que su perrita Peki no iba continuar como su compañera en su trabajo como vigilante de seguridad, por motivos de retiro.

El video se volvió viral, con más de 980 mil reproducciones y más de 120 mil me gusta.

“Mi comandante principal, es para informarle que ha finalizado nuestro servicio y esta es la última patrulla de la can Peki”, se escucha en el principio del video, con imágenes de Peki.

Y el comandante responde: “Acabas de terminar tu último servicio de patrulla y a partir de ahora comienza tu retiro. Gracias por tus 10 años de servicio”.

“Gracias por asegurarte de que tu guía llegara a cumplir su misión. ¡Feliz retiro, compañera!”, se le escucha decir al comandante principal al final del comunicado.

El video causó tanto impacto que usuarios empezaron a preguntarle al vigilante que sería del destino de la perrita. De tanto insistir, el guardia respondió que se la dio a otra familia “muy buena” y que estará bien.

No se trata del único video que ha dedicado Edinson a Peki, tiene otros videos con fotografías y momentos de la mascota patrullando o solo posando para la cámara.