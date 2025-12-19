El presidente Gustavo Petro reaccionó en la tarde de este viernes a la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días en el país, especialmente en el Cauca y el Cesar, a manos de las disidencias de Iván Mordisco y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, respectivamente.

“Ayer vivimos un día fregado, Buenos Aires, Cauca, y Aguachica, muerte entre colombianos de lado y lado por codicia. Se nos dice que en esos dos eventos fracasó la paz. La paz nunca fracasa, lo que debe fracasar es la guerra”, dijo el mandatario desde Nariño.

“Aquí hay un grupo que ha decidido dejar armas, si deja esas armas, si ayuda a sustituir los cultivos, si abandona lo que llamamos la violencia, yo creo que es positivo para la sociedad”, agregó.

Ataques en el Cesar

El número de soldados colombianos muertos en el ataque de la víspera contra una base militar en la localidad de Aguachica, en el departamento del Cesar (noreste), subió a siete y el de heridos a 30, informó este viernes el Ejército, según el cual la guerrilla del ELN utilizó drones en ese atentado.

“Como consecuencia de la acción terrorista perpetrada por el grupo armado organizado ELN en la Base Militar del 27, en Aguachica, Cesar, lamentablemente falleció en las últimas horas nuestro soldado profesional Jorge Mario Orozco Díaz, quien se encontraba recibiendo atención médica especializada”, señaló el Ejército en un comunicado.

Según la institución, el balance provisional es de “siete militares asesinados, cuatro heridos que requieren atención médica especializada y 26 heridos que no revisten gravedad”.

El ataque contra la base militar, perteneciente al Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte, fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), agregó el Ejército, que en un primer comunicado anoche había informado de cuatro muertos y siete heridos.