El exministro de Hacienda y candidato presidencial Mauricio Cárdenas lanzó una fuerte crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la intención de declarar una emergencia económica, una medida que, según advirtió, tendría graves efectos para la economía del país y para el bolsillo de los colombianos.

De acuerdo con Cárdenas, el Ejecutivo estaría buscando, bajo el amparo de una declaratoria de emergencia, imponer nuevos impuestos sin el trámite legislativo correspondiente. Según explicó, estos gravámenes representarían un recaudo adicional cercano a los 16,5 billones de pesos. “Esta es la Navidad que Petro quiere darle a los colombianos: más impuestos, más incertidumbre y más presión económica para las familias”, afirmó.

El exministro advirtió que, aunque una eventual emergencia económica podría ser tumbada por la Corte Constitucional, el solo anuncio genera efectos negativos en la economía. A su juicio, la medida incrementa la incertidumbre, afecta la confianza de los inversionistas y golpea variables clave como el empleo y la estabilidad fiscal.

Cárdenas sostuvo que el Gobierno cuenta con alternativas para enfrentar el déficit fiscal, pero ha optado por no aplicarlas. En ese sentido, insistió en la necesidad de un recorte del gasto público, especialmente en lo que calificó como un uso excesivo de contratos de prestación de servicios y de “empleo militante” con fines políticos de cara a las elecciones del próximo año.

Asimismo, calificó como un “despropósito” la propuesta de elevar el gravamen a los movimientos financieros, conocido como el 4x1.000 o 5x1.000, y recordó que el Congreso de la República no aprobó una nueva reforma tributaria.

“El camino responsable no es seguir cargando de impuestos a los ciudadanos ni acudir a atajos institucionales como la emergencia económica. La única opción viable es recortar el gasto público”, concluyó el exministro.