El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó este miércoles un fuerte mensaje a las autoridades públicas sobre la manera en que se están comunicando y ejerciendo decisiones de Gobierno, advirtiendo que el uso de redes sociales como principal vía de interacción política o administrativa puede poner en riesgo la institucionalidad.

“No es sano, no es bueno en una democracia (…) que se gobierne a través de mensajes de redes. (…) Si esa gobernanza se ejerce libremente allí, a cualquier hora, en unas escrituras casi que interminables, con mala ortografía y con pésima puntuación, eso no va a salir bien”, afirmó el jefe del Ministerio Público al ser consultado sobre la manera en que algunos funcionarios —incluida la más alta jefatura del Estado— utilizan plataformas como X para anunciar posturas, responder a escándalos o fijar posiciones de Gobierno.

El llamado de Eljach ocurre en vísperas del año electoral, un periodo en el que, afirmó, es necesario reforzar el uso de los mecanismos formales para informar decisiones y garantizar transparencia. “Tenemos instituciones formales mediante las cuales se gobierna y todo queda escrito”, recordó.

Cuando se le preguntó si sus palabras estaban dirigidas directamente al presidente Gustavo Petro, Eljach respondió: “A quien lo haga, a todo aquel que lo haga”, evitando personalizar su mensaje, pero insistiendo en la importancia de respetar los canales establecidos para la comunicación gubernamental.

Una práctica que ha marcado el actual Gobierno

Desde el inicio de su administración —e incluso durante la campaña— el presidente Petro ha mantenido una comunicación constante y directa en X, donde suele pronunciarse sobre controversias, decisiones internas de su gabinete y asuntos nacionales e internacionales, muchas veces antes que los canales oficiales de la Presidencia.

Esta dinámica, señalada por el Procurador como un riesgo institucional, ha generado también repercusiones legales. De hecho, a lo largo de su mandato, varias decisiones judiciales han ordenado al presidente rectificar publicaciones en redes por contener afirmaciones consideradas infundadas o lesivas contra terceros.