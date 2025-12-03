En medio del escándalo que rodea al general del Ejército Juan Miguel Huertas, por documentos que lo señalan de tener vínculos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, la institución armada de otorgó un permiso de cinco días “para que atienda trámites personales”.

En la Resolución 00010164 del 3 de diciembre de 2025, firmada por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, se lee que Huertas, actual comandante del Comando de Personal del Ejército, solicitó formalmente un permiso entre el 3 de diciembre y el 7 de diciembre. La petición fue autorizada.

Por este permiso, el cargo de Huertas lo toma de manera temporal el coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón.

El permiso otorgado a Huertas llama la atención porque llega en un momento en que es señalado de tener una relación cercana con jefes de las disidencias de las Farc, esto según unos documentos que le fueron incautados a ‘Calarcá’ en 2024 y que fueron revelados por Noticias Caracol en el mes de noviembre.

También llama la atención que el general sigue en su cargo dentro del Ejército pese a que la Procuraduría ya impuso una sanción disciplinaria en su contra. De acuerdo a la institución armada, la sanción no ha sido notificada de manera oficial.

El Ejército indicó que pese al permiso temporal, en el Comando de Personal continúan las operaciones mientras Huertas esté ausente.