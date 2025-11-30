La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Brayan Alexander Restrepo Parra, señalado de practicar intervenciones quirúrgicas sin autorización ni capacitación en un establecimiento de Kennedy, en Bogotá, el pasado 31 de agosto de 2024.

Según el ente acusador, los procedimientos habrían causado graves afectaciones a tres caninas, una de las cuales murió por la gravedad de las lesiones.

Un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) estableció que Restrepo Parra realizó cirugías a tres perritas —‘Princesa’, ‘Luna’ y ‘Bella’— en un local del suroccidente de Bogotá sin tener formación profesional.

Todas presentaron complicaciones posteriores a las intervenciones, pero ‘Princesa’ sufrió el cuadro más crítico, razón por la cual fue sometida a eutanasia humanitaria.

Por estos hechos, el procesado fue imputado por maltrato animal agravado, cargo que no aceptó.

Caninos rescatados en Dabeiba, Antioquia

Entre el 9 y el 11 de noviembre, las autoridades rescataron en el barrio Las Brisas de Dabeiba a tres perros que presentaban desnutrición, deshidratación y signos de violencia física y sexual.

La Fiscalía indicó que José Álvaro Restrepo sería responsable de las omisiones de cuidado y de las agresiones contra los animales.

Un fiscal Gelma le imputó el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad del animal, en modalidad agravada. El investigado deberá cumplir medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Investigación por la muerte de ‘Tony’ en Pereira

En un tercer caso, la Fiscalía imputó el delito de muerte a animal agravado a Jorge Andrés Marín Henao, presunto responsable de dispararle a un perro criollo llamado ‘Tony’ el 23 de agosto en una vía pública de Pereira.

De acuerdo con la investigación, el animal le ladró al señalado agresor, quien habría reaccionado de manera violenta y accionado un arma de fuego contra él.

Marín Henao tampoco aceptó el cargo.