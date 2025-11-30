La Defensoría del Pueblo informó que el sábado 29 de noviembre fueron liberadas once personas que permanecían secuestradas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo.

Las víctimas estaban en poder del grupo armado ilegal desde enero de este año, por lo que completaban diez meses en cautiverio.

El organismo encabezado por Iris Marín Ortiz detalló que fueron nueve hombres y dos mujeres los entregados por el ELN a una comisión conformada por la Defensoría, la Iglesia católica y la Misión de la ONU en Colombia.

Uno de los hombres liberados es firmante del Acuerdo de Paz y participante del programa de reincorporación, mientras que una de las mujeres que recuperó su libertad es de nacionalidad venezolana.

“Ninguna de las personas reportó problemas de salud al momento de la verificación”, detalló la Defensoría del Pueblo.

Destacó además que la entrega humanitaria se realizó en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad.