Los cinco soldados que fueron secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca el pasado 9 de noviembre fueron liberados ocho días después y entregados a una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo y de la oficina de ONU Derechos Humanos.

Los militares que permanecían en cautiverio fueron identificados como Sergio Andrés Muñoz Zapata, Daniel José Munive Sandoval, César Julio Muñoz Osorio, Andrés Felipe Muñoz Castro y Luis Ángel Navarro Banquet.

“A ellos se les ha dado un trato respetuoso, acorde con nuestras condiciones de guerra. Con hechos estamos hablando de nuestro comportamiento en la guerra, de nuestro trato al soldado enemigo, estamos mostrando nuestra conducta frente al Derecho Internacional Humanitario”, indicó el ELN a través de un comunicado.

Vale recordar que los soldados adscritos a la Brigada 18 (Octava División) fueron obligados a descender de un vehículo de transporte público en zona rural del municipio de Tame, fronterizo con Venezuela, más específicamente en el sector conocido como Flor Amarillo.