Las autoridades lograron la captura de un hombre señalado de participar en el asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años que había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto y hallado muerto cinco días después, en el sector de Los Laches, en Bogotá.

Leer más: Encuentran muerto al hermano de ‘Chiquito Malo’, máximo jefe del Clan del Golfo, en Antioquia

El detenido fue identificado como Anderson Santiago Pedraza, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

El 10 de agosto se conoció un video en el que se observa a cinco hombres intimidando al joven, mientras uno de ellos portaba un arma de fuego. En las imágenes se evidencia el momento en que el menor, que se dirigía a un entrenamiento de fútbol, en la localidad de Santa Fe, fue acorralado por sujetos y subido a un vehículo.

Lea también: Murió niña de dos años que había sido herida en retén ilegal de las disidencias en la vía Panamericana en Cauca

Con apenas 16 años, Harold Andrés García Aroca fue arrebatado de su hogar y de su barrio, Los Laches, en #Bogotá. Su secuestro quedó registrado en videos que dejan en evidencia a los responsables. Su madre, angustiada, buscó ayuda en la Policía y en las autoridades del Distrito,… pic.twitter.com/ktjMCSGwgj — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) August 11, 2025

Justamente, esta grabación fue clave para que agentes de la Fiscalía General de la Nación, examinaran el sector en que desapareció en menor de edad que cursaba octavo grado en el colegio.

En su momento, se conoció que tras la denuncia por desaparición sobre Harold Aroca, su madre, Carolina García Clavijo, recibió un mensaje a su cuenta de Facebook en la que le indicaban el lugar en que debía buscar a su hijo.

No olvide leer: Defensoría dice que habría más menores de edad muertos en otros bombardeos y pide al presidente Petro suspender las operaciones

“Búsquelo por el bosque”, decía el mensaje. Hasta dicho lugar, en el que queda el Acueducto de Bogotá, la mujer llegó y encontró el cuerpo del menor con un mensaje que decía: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”.

En su momento, el coronel Luis Carlos Torres, reveló las primeras hipótesis, el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes que habrían instrumentalizado al menor.

Sin embargo, otra versión investigada apunta a que Harold habría sido testigo del asesinato de Diego Mesa, un hombre que cumplía condena por tráfico de estupefacientes en prisión domiciliaria y que fue ultimado en una cigarrería del sector.

Lea también: Carlos Moreno Mejía niega estar vinculado con Audifarma y de tener algo que ver con la escasez de medicamentos como lo insinuó Petro

Según reveló El Tiempo, se indaga por qué Mesa estaba fuera de su residencia y si tenía nexos con la banda Los Parejo, estructura que controla el microtráfico y el sicariato en Santa Fe y La Candelaria.

“Lo que llama la atención es que Mesa estaba en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de dos años por tráfico de estupefacientes en una residencia de Los Laches. Sin embargo, las autoridades indagan por qué se encontraba fuera de su domicilio en el momento de su asesinato y si tenía algún nexo con la banda Los Parejo, quienes controlan el tráfico de estupefacientes y sicariatos en la localidad de Santa Fe y La Candelaria”, reveló el medio.

El padre del adolescente, Hermes Aroca, rechazó cualquier vínculo de su hijo con grupos criminales. “A él lo cogió esa gente fue por represalias de eso. Él se enteró de que habían matado a ese otro muchacho el domingo, no sé por qué lo dijo, si en broma o qué, y que tenía idea de quién había matado ese muchacho. Pero ese domingo estuvo todo el día conmigo”, aseguró.

Lea además: Capturan en Antioquia a alias Richard, cabecilla de la Estructura 36

Hermes recalcó que Harold era un niño inocente, dedicado a jugar fútbol, y que lo ocurrido resulta inexplicable, “mi hijo no tenía problemas con nadie. Yo no reconozco a ninguno de los hombres del video”.