La Fuerzas Militares anunciaron en la tarde de este lunes festivo 17 de noviembre que lograron la captura de alias Richard, presunto cabecilla de la Estructura 36, acusado del asesinato de dos militares en un atentado como explosivos en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con Valle de Toledo, entre otros delitos.

De acuerdo a la información del Ejército, el operativo se dio en medio de una orden judicial en contra de alias Richard, en el municipio de Yarumal, Antioquia.

“Alias Richard es el segundo al mando de esta estructura delincuencial, responsable de recientes afectaciones al orden público en la subregión Norte de Antioquia. Sobre este sujeto recaen órdenes de captura por los delitos de: homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto calificado.

Según el reporte, es señalado de ser responsable de los asesinatos del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas y del soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Olarte, quienes fallecieron debido a las heridas causadas por la instalación de artefactos explosivos en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con Valle de Toledo. También deberá responder por el homicidio del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, perpetrado el pasado 16 de junio.

El operativo de captura se realizó entre el Gaula Militar Valle de Aburrá, la Cuarta Brigada y la Policía Antioquia.

Ejército Alias Richard, cabecilla de la Estructura 36.

Durante el procedimiento de allanamiento fueron incautados una pistola, cartuchos, un proveedor y un teléfono celular.

“Se logra la captura de alias Richard, un sujeto que lleva tres años en la estructura GAO-r 36. Venía de pertenecer al Gao-LN, una estructura criminal también, la compañía Héroes de Tarazá. Es bien recibido en el GAO-r36 por su experiencia en el manejo de explosivos, por su historial criminal, que le sirve para potencializar su accionar, precisamente criminal en la región del norte de Antioquia, específicamente entre San Andrés de Cuerquia, Toledo, Yarumal”, declaró el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada.