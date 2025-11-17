La Unidad de Víctimas de la Violencia de Norte de Santander denunció este domingo que 10 menores han sido asesinados en la región del Catatumbo por accionar del ELN y disidencias de las Farc, en lo que va del 2025.

A esto se suma el aumento del reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos armados, debido a la crisis humanitaria en esta zona del país.

En entrevista con La FM, Olguín Mayorga, representante de las víctimas, indicó que “lamentablemente desde del mes de enero del presente año, se ha fortalecido el fenómeno del reclutamiento de niños y adolescentes, pero lo más doloroso pierden la vida en medio de los enfrentamientos, los ponen como carne de cañón y como escudo de protección”.

Mayorga dijo además, que el lanzamiento de explosivos a través de drones, que es la nueva estrategia de guerra de estos grupos armados ilegales, ha dejado varios menores muertos, debido a que la mayoría de ellos se encuentran en sus viviendas cuando ocurre el hecho.

Según el medio citado, otra de las estrategias que utilizan estos grupos está relacionada con la interceptación de los menores en sus casas, o en la vía pública, en momentos que se movilizan en moto o a pie, para después asesinarlos con fusil.