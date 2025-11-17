La empresa Aire anunció este lunes que, en cumplimiento de su plan de mejoramiento, se adelantarán labores de poda este martes 18 de noviembre en en el municipio de Galapa.

Los operarios retirarán las ramas de árboles cercanas a las líneas y ante esta situación es necesario suspender el suministro de energía, en los barrios de Galapa como El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes, Manga de Pital.

Así mismo, en zona urbana y rural de Paluato, vía Galapa – Tubará, vereda Altamira, sector Algodón a Tubará, Algodón vía Palmira, vía Palmira – Galapa, vía Galapa a Baranoa. Adicionalmente, también se harán estos procedimientos en los sectores de La Paz y Los Robles, en Baranoa.

Por otro lado, en la calle 74A con la carrera 12B, en el barrio Nuevo Horizonte de Soledad, se adecuarán redes eléctricas, entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Para el caso del barrio Paraíso, en el norte de Barranquilla, se instalarán redes en la carrera 75 con la calle 81, en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Adicionalmente, se intervendrá un transformador en la calle 37 con la carrera 45, en el centro de Barranquilla, entre las 8:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Finalmente, se cambiarán redes eléctricas en la calle 10 con la carrera 35, en el barrio Rebolo, entre las 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.