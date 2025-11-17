Lo que sería un robo terminó frustrado para dos hombres que, según las autoridades, habían planeado llevarse un tractocamión repleto de cerveza y hacerlo desaparecer en pocas horas.

La maniobra, sin embargo, se vino abajo cuando patrulleros de la Estación Barrios Unidos encontraron el vehículo detenido en plena vía y a dos sujetos bajando la mercancía como si se tratara de una diligencia normal.

El caso se presentó en la carrera 36 con calle 63, luego de que la central de radio alertara sobre un tractocamión abandonado. Al llegar, los uniformados se toparon con los individuos descargando las pacas. Ambos afirmaron que la carga había sido “comprada”, pero no presentaron ninguna factura ni documento que respaldara su versión.

La situación tomó otro rumbo cuando apareció el propietario del vehículo, quien llevaba horas buscándolo y logró ubicarlo gracias al GPS instalado.

En la inspección del camión se descubrió el verdadero tamaño del botín, 1.200 pacas de cerveza, valoradas en más de $110 millones. Para completar, al requisar a los dos implicados, de 20 y 29 años, los policías encontraron un maletín con $87 millones en efectivo y un arma traumática.

Ambos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por hurto, receptación y porte de armas.