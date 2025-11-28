Nuevos enfrentamientos, en las últimas horas, entre grupos armados ilegales en la región del Catatumbo dejan al menos siete personas muertas y varias heridas.

De acuerdo a información preliminar, la confrontación se dio entre integrantes del ELN y del Frente 33 de las Farc, exactamente en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra, Norte de Santander.

Según la comunidad, en medio de estos enfrentamientos, habría muerto alias Cuyo, presunto comandante del ELN en esta zona del Catatumbo.

Aunque esta información aún no ha sido verificada oficialmente, hay tensión entre los habitantes que temen retaliaciones y nuevas incursiones armadas.

Las autoridades locales y organizaciones comunitarias confirmaron el número de muertos, que hasta ahora han podido identificarse en medio de los combates.

Cabe recordar, que estos hechos se producen a pocas semanas de que se cumpla un año del estallido de una de las ofensivas más violentas que haya vivido el Catatumbo en los últimos tiempos.

Se trata del conflicto por disputa y control absoluto de territorios, desatado el 16 de enero de 2024, que dejó más de 70.000 personas desplazadas, asesinatos selectivos y reclutamiento forzado.