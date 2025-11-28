Lo dicho. El cuadrangular semifinal A está duro y parejo. Cualquiera le gana a cualquiera y no existen favoritos. El América, que tenía un montón de bajas por lesión y sanción en su plantel, se impuso 2-1 al archifavorito de todos antes del comienzo del grupo, el Deportivo Independiente Medellín.

Tilman Palacios, al minuto 19, y Adrián Ramos, a los 85, convirtieron las anotaciones de la victoria de los ‘Diablos Rojos’ en un estadio Pascual Guerrero con apenas un poco más de 5 mil personas.

Ni la propia hinchada de los rojos del Valle creían en un triunfo frente al ‘Poderoso’, pero los dirigidos por David González superaron las adversidades y con ímpetu y dinámica dominaron el primer tiempo.

El Dim no se encontró con su juego y sufrió para fabricar ocasiones de gol. En el segundo período las cosas mejoraron a partir del ingreso de Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza y, principalmente Jarlan Barrera.

El 10 samario, con calidad y criterio, empezó a conducir y a poner pases profundos que le dieron mayor peligrosidad a los ataques del visitante.

Se vislumbraba que llegaría el empate y que seguiría de largo, pero solo pudo igualar parcialmente con un tanto de Bryan León en el minuto 65.

Medellín no supo aprovechar su buen momento, desperdició varios buenos avances y luego se presentó la expulsión del defensor Kevin Mantilla, a los 81, que terminó de enredar sus intenciones de llevarse los tres puntos.

Lo peor es que ni siquiera rescató uno y sucumbió ante un América que ya se había conformado con el 1-1 y luchaba para mantenerlo. Sin embargo, con el hombre de más se animó a atacar un poco más y se encontró con el gol de Ramos.

La jugada nació en un centro de Lucumí que Cristian Barrios no alcanzó a cabecear (una jugada parecida a aquella en la que el pequeñín le anotó gol a Junior en la fecha pasada). La pelota siguió de largo y le cayó a Ramos que definió con un remate mordido a un costado.

Aguerre se estiró en vano, no logró evitar el gol ni la derrota del cuadro paisa, que no conoce la victoria en tres jornadas disputadas. Matemáticamente continúa vivo, pero sus opciones de clasificación a la final se complicaron.

América, en cambio, parecía que resignaba sus posibilidades y realmente las revivió.

Los dos equipos rojos se volverán a enfrentar el lunes, a las 8 p. m., en Medellín. El líder del grupo A es Junior, con cinco puntos, los mismos que el segundo, Nacional, pero con mejor diferencia de gol.

Los ‘Diablos Rojos’ suman cuatro unidades, mientras el Dim es último con solo una.1

LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A