El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó en la noche del sábado una persona muerta y otras dos capturadas como resultado del más reciente combate entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias Calarcá, en Meta.

“En ninguna parte de la constitución política de Colombia menciona que pueden existir carteles del narcotráfico o grupos criminales. Por ello, en operaciones militares desarrolladas en la vereda Guaymaral, Meta, nuestro Ejército sostuvo combate contra integrantes del grupo armado criminal al servicio de alias ‘Calarca’, que delinquen en esta zona del país”, indicó el funcionario en X.

La persona muerta en medio de la operación militar sería un civil, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos que rodearon este deceso.

“Durante la maniobra de extracción de la tropa resultó herido un particular en un punto cercano a la operación, donde varias personas se estarían agrupando para dirigirse a la tropa e interrumpir la operación militar. Lamentablemente, esta persona falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, detalló el ministro Pedro Sánchez.

Agregó que uno de los dos capturados resultó herido y fue atendido por los enfermeros de combate del Ejército, “reafirmando el compromiso con las reglas de encuentro, el respeto por los DD.HH. y el DIH, incluso en medio de la confrontación”.

Igualmente reportó la incautación de material de guerra e intendencia perteneciente a esta estructura criminal.

“Cada neutralización reduce su capacidad logística y golpea de manera directa sus economías ilícitas. (...) Aún no se conoce lo sucedido en un contexto tan complejo y riesgoso promovido por la organización criminal de alias Calarcá. Por ello se ordenó iniciar de inmediato la investigación correspondiente para esclarecer los hechos”, concluyó el jefe de la cartera de seguridad.