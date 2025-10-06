El procurador Gregorio Eljach Pacheco hizo este lunes un llamado a la paz electoral al presidente Gustavo Petro y a los demás servidores públicos, al tiempo que les advirtió sobre los riesgos del discurso de odio en la campaña electoral.

Leer más: Reforma a la salud 2.0: se retomará la votación de si se archiva o no después de la semana de receso

“Colombia, en diversas épocas de su historia, ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas. Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa. Por eso mi propuesta es ‘Paz Electoral’”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Por ello instó al mandatario y a todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, “para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución. Los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma”.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, advierte sobre riesgos de discurso de odio en la campaña electoral https://t.co/PERykWGYt2 pic.twitter.com/3L41q8O5uh — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 6, 2025

Lea también: “El futuro de la reforma a la salud actualmente no se puede predecir en el Congreso”: Norma Hurtado

Agregó en este sentido que el jefe de Estado como los ministros tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución.

Y les advirtió en este punto que “la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria”.

También invitó a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos para que entiendan que se debe hacer una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar a sus convicciones.

No olvide leer: Francisco Barbosa renuncia a su precandidatura presidencial: “Nunca se resolvieron los problemas de seguridad personal”

“Los resultados que arrojen las urnas tendrán el máximo respeto y serán salvaguardados por todos. Eso fortalecerá la democracia, la institucionalidad, las libertades y el ordenamiento jurídico y sobre todo, la paz electoral”, concluyó Eljach.