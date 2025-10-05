Argumentando “problemas de seguridad”, el exfiscal Francisco Barbosa renunció a su precandidatura presidencial, que había anunciado el pasado 5 de junio desde Cartagena.

“Lo digo públicamente hoy: voy a poner en consideración mi nombre a la coalición partidista o interpartidista para que evalúen la posibilidad de que lo incluyan en la consulta del mes de marzo”, señaló en su momento.

Sin embargo, en entrevista con El Tiempo, el ex jefe del ente acusador confirmó que se baja de la carrera por la Casa de Nariño por diferentes razones, entre esas que “nunca se resolvieron los problemas de seguridad personal que yo había planteado al gobierno, la UNP y la Fiscalía luego del asesinato de Miguel Uribe”.

El magnicidio del precandidato por el Centro Democrático, de acuerdo con el ex fiscal Barbosa, “cambió la dinámica electoral”.

Además, señaló que no inició campaña política porque “en Colombia en la violencia se había instalado y en mi caso era importante porque, a diferencia de los otros precandidatos, mi riesgo era alarmante por la función que yo desempeñé como fiscal general”.

En ese sentido, se refirió también a sus fuertes diferencias con el presidente Gustavo Petro, especialmente por el caso judicial de su hijo, Nicolás Petro Burgos.

“Yo había participado en la extradición de más de 1.000 narcotraficantes, judicializamos a la primera línea y el Presidente se enfrentó conmigo por no haberle permitido romper el Estado de derecho y la separación de poderes. Si a esto le añadimos que el mandatario me ha responsabilizado de la judicialización de su hijo y de su entorno, ha hecho más de 100 mensajes estigmatizantes”, aseveró en diálogo con ese medio de comunicación.

Por eso señaló que su seguridad “era insostenible en la campaña y sin seguridad era muy difícil garantizar mi integridad en el territorio nacional”.

Precisamente, este domingo Nicolás Petro Burgos se refirió al exfiscal Barbosa y aseguró que lo denunciará “por tratar de extorsionar al presidente”.

En entrevista con Cambio, el exdiputado del Atlántico señaló que tanto Vicky Dávila como Francisco Barbosa "construyeron su candidatura” a partir de su proceso judicial.

“Esto lo han utilizado para destruirme a mí en lo personal, es un asesinato moral en contra mía y del presidente. El objetivo es tumbar al presidente de la República. Por eso ha habido tantas filtraciones ilegales”, enfatizó.