El senador cesarense, Didier Lobo, dejó constancia en la plenaria del Senado sobre las graves repercusiones que tendrá para Colombia la decisión del Gobierno nacional de prohibir totalmente la exportación de carbón a Israel, medida que fue oficializada a través del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025.

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro tomó una decisión que en nada afecta a Israel, pero sí golpea fuertemente a nuestro país, en especial a los departamentos de La Guajira y el Cesar”, afirmó el congresista, al advertir que esta determinación pone en riesgo ingresos fiscales, empleos y la estabilidad jurídica del país frente a compromisos internacionales.

De acuerdo con el senador, la medida significará dejar de recibir 447 millones de dólares al año por exportaciones y cerca de 650 mil millones de pesos en impuestos y regalías, recursos que normalmente se destinan a inversión social en educación, salud e infraestructura en las regiones productoras. “Estamos hablando de un daño directo a las comunidades que dependen de la minería, donde incluso los sindicatos ya alertan sobre una inminente ‘masacre laboral’”, enfatizó.

El congresista advirtió, además, que esta prohibición desconoce compromisos adquiridos en el marco del Tratado de Libre Comercio con Israel, lo que expone al Estado colombiano a millonarias demandas internacionales. “En la práctica, estamos castigando nuestra propia economía. Es como si decidiéramos quemar nuestra casa para que el humo moleste al vecino, mientras él simplemente cierra la ventana”, concluyó el senador.

