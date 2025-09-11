Una creciente súbita que se registró en el río Cumaral arrastró a once personas que se encontraban en la vereda Puerto Unión, en el municipio de El Castillo (Meta), en la tarde de este miércoles 10 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento 7 personas fueron rescatadas con vida y otras cuatro murieron. Los organismos de socorro arribaron a la zona para adelantar las labores pertinentes y para dar con las víctimas.

Sobre estos hechos, Jorge Díaz, director de la Defensa Civil en el Meta, indicó que “estaban en un paseo familiar en la vereda Puerto Unión, en el municipio de El Castillo, cuando una creciente súbita las sorprendió y arrasó con todas ellas. Siete lograron ser rescatadas sanas y salvas en la noche, pero cuatro no corrieron con la misma suerte. Dos cuerpos fueron recuperados inicialmente: el de una mujer de 41 años y un menor de 17”.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, indicó que inmediatamente se conoció el caso la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Meta activó los protocolos de búsqueda y rescate.

“Participan 12 unidades de socorro: 6 de la Defensa Civil y 6 del Cuerpo de Bomberos, además de miembros de estas comunidades”, dijo Cortés.

“Mi agradecimiento a todas y cada una de las personas que nos apoyan en este momento, así como mi especial reconocimiento a la comunidad que de forma ejemplar y solidaria reaccionó de forma rápida, informando del hecho y sumándose a las labores de búsqueda y rescate”, añadió.

Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas hasta a centros asistenciales donde reciben atención médica y psicológica.

Por su parte, la gobernadora del Meta pidió a los visitantes atender las advertencias sobre las fuentes hídricas.

“Ruego a todos los habitantes del Meta y quienes nos visitan atender las advertencias y alertas que sobre ríos y fuentes hídricas venimos difundiendo desde la Gobernación y otros organismos.”, dijo.

Me reportan a esta hora el hallazgo del cuerpo de los dos menores que continuaban desaparecidos en la terrible tragedia de ayer en El Dorado. Con la recuperación de los cuerpos se da por terminada la búsqueda con un fatal desenlace de 4 fallecidos y 7 personas rescatadas con… https://t.co/j8plxVsJAH — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) September 11, 2025

Con estas víctimas ya son 17 las personas fallecidas en el departamento del Meta durante esta temporada de lluvias, según cifras entregadas por la Defensa Civil.