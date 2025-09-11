En cuestión de minutos, un motociclista de Bucaramanga pasó de confiar en que su vehículo estaba seguro a convertirse en víctima de un hurto. La escena sucedió el pasado miércoles 10 de septiembre en el barrio Alfonso López, cuando un habitante de calle se llevó una motocicleta que había quedado estacionada frente a una vivienda con las llaves aún en el switch.

El video de una cámara de seguridad permite reconstruir la secuencia. Primero aparece un hombre sin camisa, que se acerca con cautela a una bóxer de color negro, equipada con un baúl.

Antes de actuar, el hombre mira hacia el interior de la casa, como si quisiera confirmar que nadie lo vigila. Durante varios minutos ronda la zona, hasta que decide ponerse una gorra y cubrirse con un suéter. Ese detalle marca el inicio de la huida: sin llamar la atención de los vecinos, enciende la moto y desaparece con ella.

El propietario, al notar lo sucedido, pidió ayuda a la comunidad para identificar al responsable y alertar a la Policía. Hasta ahora, las autoridades no han entregado un comunicado oficial sobre el caso.

Este reciente hurto se suma a una larga lista de incidentes similares que se vienen registrando en la capital santandereana. Según cifras citadas por el diario ‘La Vanguardia’, mismo que dio a conocer el video y denunció el hecho, cada mes se reportan entre 40 y 50 motocicletas robadas en la ciudad, un número que refleja la magnitud del problema y el riesgo constante para los conductores.

Aunque cada caso tiene sus particularidades, los expertos coinciden en que muchas de estas situaciones se facilitan por descuidos, como dejar la moto en la calle sin medidas de protección o, como en este episodio, con las llaves puestas.

Por ello, la Policía Nacional ha sido insistente en sus recomendaciones:

Instalar sistemas de alarma o GPS.

Reforzar la seguridad con bloqueadores de disco.

Evitar dejar el vehículo en vías solitarias o mal iluminadas.

No entregue la llave a desconocidos, ni siquiera por pocos minutos.

Estas sencillas medidas pueden marcar la diferencia entre conservar su moto o perderla en cuestión de segundos.