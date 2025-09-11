Compartir:
Por:  Redacción Tendencias

Una mujer de 35 años fue hallada muerte en un motel del municipio La Estrella, en Antioquia. La víctima presentaba varios hematomas en diferentes partes de su cuerpo, y un golpe en el pómulo derecho.

Las autoridades investigan la extraña muerte de la mujer y si se trataría de un feminicidio, ya que fue encontrada junto a un hombre, quien sería su pareja sentimental.

El Cuerpo de Bomberos del municipio fue alertado de la emergencia en el establecimiento, ubicado en el barrio Ancón.

Al llegar al motel, los bomberos entraron a la habitación donde estaba la mujer sin signos vitales, tendida en la cama y cubierta con una sábana.