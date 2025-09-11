Una mujer de 35 años fue hallada muerte en un motel del municipio La Estrella, en Antioquia. La víctima presentaba varios hematomas en diferentes partes de su cuerpo, y un golpe en el pómulo derecho.

Leer más: Comerciante fue decapitado y desmembrado tras salir con tres hombres en motos que lo buscaron en su negocio

Las autoridades investigan la extraña muerte de la mujer y si se trataría de un feminicidio, ya que fue encontrada junto a un hombre, quien sería su pareja sentimental.

El Cuerpo de Bomberos del municipio fue alertado de la emergencia en el establecimiento, ubicado en el barrio Ancón.

Ver también: Barranquilla es la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, según la FBF

Al llegar al motel, los bomberos entraron a la habitación donde estaba la mujer sin signos vitales, tendida en la cama y cubierta con una sábana.