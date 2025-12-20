Un grave incendio se registró este viernes 19 de diciembre en el municipio La Estrella, en la zona industrial de Sierra Morena, sobre la carrera 50, entre las calles 96 y 98.

Se trata de una zona donde están ubicadas varias empresas dedicadas a la fabricación y almacenamiento de punturas y productos químicos. La emergencia dejó al menos seis viviendas afectadas y cuatro mascotas muertas.

Además, un bombero de Medellín resultó herido en sus piernas por una quemadura de vapor.

Por lo grave del incendio, las autoridades solicitaron el apoyo de cuerpos de bomberos de Sabaneta, Itagüí, Bello, Caldas y Medellín. Al menos tres máquinas se desplazaron desde la capital de Antioquia.

La Alcaldía de La Estrella ordenó el cierre de la vía durante varias horas y solicitó también la cooperación de la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía Nacional.

“No hay pérdidas humanas, solamente la pérdida de algunas mascotas, tres perros y un gato. Las causas del incendio ya serán materia de investigación”, expresó el alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez.

En videos difundidos en redes sociales se nota que varias viviendas quedaron sin sus techos y con graves daños en sus estructuras.

Las autoridades están atendiando, con testimonios de vecinos del sector, los posibles riesgos por incendios en el sector, por la presencia de empresas con almacenamiento de químicos.