En una operación articulada entre el Gaula de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, capturaron en flagrancia a un presunto integrante del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Tawara’, estructura criminal vinculada a recientes secuestros en La Guajira.

Éste fue identificado como Luis Edgar Pérez González, alias Luis, quien fue puesto a disposición del ente acusador competente, por el delito de porte ilegal de armas de fuego o municiones.

La diligencia se realizó mediante orden de allanamiento y registro a un inmueble ubicado por el kilómetro 59 vía Cuatro Vías – Uribia, donde fue hallada un arma de fuego tipo pistola con su proveedor y municiones.

Según la investigación de las autoridades, alias Luis, presuntamente sería el encargado de vigilar y seguir a las víctimas, documentar sus rutinas y coordinar los movimientos del grupo para cometer secuestros en el municipio de Uribia.

Respecto a la captura, el teniente coronel, Héctor Gerardo Daza Narváez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de La Guajira, destacó que este resultado refleja el compromiso de las autoridades por devolverle tranquilidad a las familias guajiras:

“Estamos trabajando día y noche para garantizar la seguridad de todos. No vamos a permitir que estructuras criminales sigan afectando la vida y la paz de nuestra gente. Invitamos a la comunidad a confiar en su Policía y a denunciar cualquier situación sospechosa a través de la línea 165”, finalizó el oficial.