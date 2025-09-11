Tras las fuertes lluvias y vendavales que afectaron a familias de cuatro comunidades indígenas del municipio de Maicao, La Guajira, funcionarios de la Gobernación, la Alcaldía municipal, con el apoyo de Unicef y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), realizaron la entrega de ayudas para subsanar los estragos de la emergencia en esta zona del departamento.

La jornada de atención y acompañamiento en el proceso de recuperación de los afectados se desarrolló en las comunidades Orroko, Kanaan, Kaspolimana y Jaturrui.

Cortesía

Al respecto, la administración departamental hace un llamado a la comunidad en general para reforzar las medidas de autoprotección y prevención: Mantener techos y canaletas limpios para evitar inundaciones, limpiar canales y desagües tanto en los hogares como en la comunidad, estar atentos a la información oficial de las autoridades locales y organismos de socorro, asegurar techos y objetos sueltos frente a la posibilidad de vendavales.

Finalmente, en caso de emergencia, invitan a los ciudadanos a comunicarse con la Oficina de Gestión del Riesgo de su municipio para recibir la atención correspondiente.