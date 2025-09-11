Tres hombres y una mujer que fueron capturados al ser señalados de haberse robado unas armas y municiones de la Estación de Policía del municipio de Villanueva, en Bolívar, fueron enviados a prisión.

Leer más: “Me trajeron a mi bebé muerto”: madre denuncia presunta negligencia en clínica de Cartagena

A los hombres, entre ellos el subintendente Andrés Alfonso Acuña Correa, un juez de la República con funciones de control de garantías los envió a cárceles, mientras que a la mujer le otorgaron el beneficio de prisión en su domicilio.

La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armada, que estos no aceptaron.

Según la Fiscalía, “de acuerdo con la investigación en la madrugada del pasado 17 de julio, se sustrajeron del armerillo del comando siete fusiles Galil calibre 5,56, cuatro pistolas y munición. Según las labores investigativas realizadas, los presuntos responsables de dicho hurto son el subintendente Andrés Alfonso Acuña Correa, quien fungía como subcomandante de la estación; los hermanos Irguin y Darwin Chanci Fontecha; y Jinnet Rodríguez Soto”.

Le puede interesar: Investigan extraña muerte de la diseñadora María del Mar Perdomo en Santa Marta

Las detenciones, en desarrollo de cinco diligencias de allanamiento y registro, ocurrieron en las poblaciones de Santa Rosa del Sur (Bolívar) y Puerto Berrío (Antioquia).

Además también fue capturada Mayurleivy Serna Sanjuán porque en su poder le encontraron un arma de fuego.

El hurto de las armas se produjo la madrugada del jueves 17 de julio y de inmediato el Comando de la Policía de Bolívar anunció que el caso fue informado a la Justicia Penal Militar, al tiempo que los uniformados designados a la estación de Policía de Villanueva fueron separados del cargo de manera inmediata.

Lea también: Devastador incendio acabó con tres viviendas en Pescaito