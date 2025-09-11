La diseñadora de modas María del Mar Perdomo murió en Santa Marta, luego de haber llegado a la ciudad para participar en las Fiestas Trans del Mar 2025.

Perdomo había llegado el pasado 9 de septiembre a la capital del Magdalena para celebrar sin embargo lamentablemente falleció.

Aunque las primeras hipótesis señalaban que la diseñara huilense fue encontrada en la habitación de un hotel. La organización de las Fiestas Trans del Mar indicó que ella había cenado en el Centro Histórico de Santa Marta y se fue de urgencias en el Centro Histórico de Santa Marta porque se sentía mal.

“Fue allí donde se reportó su fallecimiento en la tarde del 10 de septiembre, después de que se nos notificara vía WhatsApp alrededor de las 5:00 p. m.”, reveló la fundación.

Asimismo, el centro asistencial habría confirmado que Perdomo llegó tras haber sido víctima de escopolamina, sustancia que habría desencadenado el infarto.

Asimismo, medios locales indican que pudo ser víctima de un robo. Por su parte, la Policía Metropolitana de Santa Marta, manifestó: “Estamos revisando cámaras de seguridad del hotel y de zonas aledañas. Se están reconstruyendo las últimas horas de la víctima para establecer si hubo participación de terceros”.

Igualmente, Carlos Pinedo Cuello habló del hecho a través de la red social X: “Lamentamos el fallecimiento de la diseñadora huilense María del Mar Perdomo y nos solidarizamos con su familia y allegados en este difícil momento. Solicitamos a las autoridades avanzar con celeridad en el esclarecimiento de este caso, cuyas causas aún se encuentran en investigación”.

¿Quién era María del Mar Perdomo?

María del Mar Perdomo era una diseñadora de modas trans que realizaba diseños que contenían elementos culturales de su tierra, reinterpretados con un enfoque contemporáneo y sostenible.

Siempre estaba presente en las pasarelas de modas llevando mensajes de inclusión y diversidad. María del Mar era una persona muy influyente para la comunidad LGBTIQ+.

A través de su cuenta de Instagram la diseñadora siempre mostraba sus diseños utilizados por reinas de belleza y sus viajes.

Su amiga y colega, Camila Vergara, diseñadora tolimense indicó que era una gran mujer. “Era una mujer que se atrevía a soñar en grande y nos hacía soñar con ella. Su trabajo dignificaba nuestra identidad y mostraba que la moda puede ser una plataforma para la transformación social”.

Asimismo, un familiar señaló que la mujer estaba “feliz de venir a Santa Marta, hablaba de lo importante que era estar en un escenario donde la diferencia no fuera un obstáculo sino una bandera”.

La Fundación Volver a Vivir, organizadora del Reinado Nacional Trans del Mar, no fue la excepción y también se pronunció tras el fallecimiento de María del Mar Perdomo, quien en años anteriores había participado como representante del Huila en este certamen.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestra ex participante del Reinado Nacional Trans del Mar por el departamento del Huila, María del Mar Perdomo. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como a todas aquellas personas que compartieron momentos de vida y aprendizaje con ella”, relataron.