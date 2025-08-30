El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, anunció que un equipo élite de la Dijín asumió la investigación de la muerte de la niña Valeria Afanador, cuyo cuerpo fue hallado este viernes tras 18 días desaparecida en Cajicá, Cundinamarca.

“He dispuesto de un equipo élite de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional para que se ponga al frente de la investigación bajo la orientación metodológica de la Fiscalía General de la Nación”, dijo el alto oficial en un video.

El cadáver de la niña de 10 años y diagnosticada con síndrome de down fue encontrado “por un campesino de la zona” en un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá, según detalló la Fiscalía.

"Estamos atentos al dictamen de Medicina Legal para conocer las causas de la muerte y de esta manera establecer las líneas de investigación que corresponden a estos trágicos hechos", agregó el director de la Policía Nacional.

¡𝗘𝗦𝗖𝗟𝗔𝗥𝗘𝗖𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗤𝗨𝗘𝗡̃𝗔 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗥𝗜𝗔! Hoy es un día triste para Colombia. La muerte de la pequeña Valeria Afanador nos tiene que conmover a todos.



He dispuesto que un equipo élite de la Dirección de Investigación Criminal de la… pic.twitter.com/mgX7Nftgvx — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 30, 2025

Valeria Afanador fue vista con vida por última vez en la mañana del 12 de agosto en las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre los Laureles.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del colegio Gimnasio Campestre los Laureles Bilingüe, Valeria Afanador ingresó hacia las 10:30 de la mañana a la zona de arbustos “cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío” y no regresó.

Horas después de su desaparición, miembros de organismos de socorro, Bomberos de Cajicá, Ejército Nacional, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda en los alrededores de la institución educativa que tuvo este viernes un trágico desenlace.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de la menor de 10 años.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue quien dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la niña en la tarde de este 29 de agosto, con una publicación en la red social X.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, reportó en la tarde de este viernes.

Aseguró que en el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones “desde el primer día de búsqueda”.

“Quienes participaron en ellas (las inspecciones) aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, sostuvo el mandatario departamental.